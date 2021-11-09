/660476/بالفيديو-فتاة-توثق-لحظة-تحرش-سائق-ميكروباص-بها-ولمس-أجزاء-من-جسمها

في خطوة جريئة وقوية منها، قامت طالبة تدعي رانيا سليمان، بتوثيق واقعة تحرش تعرضت لها داخل سيارة ميكروباص، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، معلنة أنها قامت بتحرير محضر بسبب ما تعرضت له في قسم التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة.

وكتبت رانيا سليمان على صفحتها :” منهاره ومكنتش متخيله ان ممكن في يوم انزل بوست زي ده مش عارفه اوصفلكم احساس الخوف والتعب النفسي والجسدي ال انا فيه انا مرضتش انزل الفيديو عشان نفسيتي انا كفايه انه ف تلفوني وكل مبشوفه بنهار انا كنت راكبه التجمع من موقف الحصري مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وانا ركبت وبنت جنبي وف نص الطريق حسه بحاجه ع رجلي وانا مش عاوزه اعمل شوشره عشان مظلمهوش فتاخرت نفسي وهو مصمم برضو لحد ما قررت اطلع تلفوني واصوره ع الاقل اخد حقي قانوني ايده كانت مش ثابته وكان عمال يديني ف جنبي هو طبعا مش بيديني ف جنبي هو عاوز يلمس اي حته وخلاص صورت ال صورته وخوفت الفت.

وتابعت:” وعمل الفون عند وشه ولما كله نزل قولت هنزل لسه باخد شنطتي لاحظ ان الكاميرا مفتوحه شد ايدي ومرضيش ان انزل يقولي خدي تعالي معايا يا تيجي معايا يتجيبي التلفون فضلت اقاوم ونطيت من العربيه و اول منزلت صورته وصورت العربيه و الحمد الله ان لحقت لانه جري ...هعمل.محضر وهاخد.حقي قانوني وحسبي الله ونعم الوكيل انا حرفيا صوتي بقاله يومين مش طالع ومكنتش قادره ان اصوت للاسف انا مش هقول غير كل بنت تاخد حقها انا هعمل محضر وهاخد حقي ان شاء الله. لازم نحارب ان كله يخاف يأذي اي بنت متركبوش العربيه دي”.