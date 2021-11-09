/660478/السفير-البلجيكى-لرئيس-الشيوخ-بلادنا-تنظر-لقرارات-إلغاء-الطوارئ-فى-مصر-بإيجابية-شديدة

وأعرب رئيس الشيوخ عن ترحيبة بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين مصر وبلجيكا مؤكداً على أمله في أن تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الاصعدة البرلمانية والاقتصادية .

دوت الخليج

تناول اللقاء الحديث عن دور مجلس الشيوخ في مصر بعد عودته حيث اكد المستشار (عبدالرازق) أن المجلس يضم عقولاً ناضجة وقامات كبيرة في المجتمع المصري ستجعل مخرجات المجلس دائما في اعلى مستوى.. وبما يحقق تطوير البنية التشريعية لمواكبة التطور الدي تقوم به الدولة..

السفير البلجيكى لرئيس الشيوخ: بلادنا تنظر لقرارات إلغاء الطوارئ فى مصر بإيجابية شديدة

واعرب السفير البلجيكي عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا أن العلاقات المصرية البلجيكية علاقات مميزة على كافة الاصعدة والمستويات.. معربا عن أمله في أن تشهد مزيداً من التعاون البرلماني الثنائي بين برلماني البلدين الصديقين

مشدداً على ايمان بلجيكا باهمية دور مصر الكبير في دعم الاستقرار في المنطقة بوصفها اكبر دولة في افريقيا والشرق الاوسط

ووجه السفير البلحيكي التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بإنهاء حالة الطوارئ في مصر وكذلك تفعيل المجلس القومي لحقوق الانسان مؤكداً ان بلاده تنظر لمثل القرارات الايجابية بكل تقدير.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس والنائب هاني نعمة اللهو السفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية