شيخ الأزهر يتلقى دعوة رسمية من العاهل البحرينى لزيارة بلاده

جدة - نرمين السيد - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعوة رسمية من العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة لزيارة مملكة البحرين، وقد سملها لفضيلته السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة، خلال زيارته لمشيخة الأزهر أمس الاثنين، معربا عن تقدير بلاده لمكانة شيخ الأزهر المرموقة فى العالم الإسلامى، وتطلع البحرين حكومة وشعبا إلى تلك الزيارة.





وقد رحب فضيلته بالدعوة معربا عن تقديره للعاهل البحرينى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشعب البحرينى، وتطلعه لزيارة المملكة البحرينية فى القريب العاجل. وقال الإمام الأكبر، إن العلاقات التى تربط الأزهر والبحرين تميزت بعمقها ومتانتها، معربا عن تقديره للدور الذى يقوم به العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية. وأوضح شيخ الأزهر، أن منهج الأزهر الوسطى قائم على الانفتاح على الآخر، وتفويت الفرص على مروجى الفتن بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن الترابط والتآخى بين أتباع الديانات المختلفة يغلق الباب فى وجه أصحاب الفكر المتشدد والمتطرف، ويرسم الطريق نحو بيئة صحية تسودها روح الأخوة والإنسانية.

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