محافظ القاهرة: نتواصل بشكل دائم مع النواب لدعم خدمات المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن العلاقات بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمرة، بهدف المساهمة فى حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم، مشيرًا إلى وجود تكامل دائم لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشمالية، واستمع لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم. وخلال اللقاء قدم نواب دائرة الساحل وروض الفرج درعًا لمحافظ القاهرة، تقديرا لجهود المحافظة فى الارتقاء بالمنطقة. كما قدم نواب المنطقة الشمالية، عدة مقترحات لتطوير مناطقهم ووجه محافظ القاهرة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

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