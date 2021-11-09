خالد عبد الغفار يصل «جلاسكو» للمشاركة فى مؤتمر التغير المناخى

ويشارك الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، فى جلسة نقاشية بعنوان "العمل الصحى من أجل المناخ"، بحضور الدكتور "تيدروس أدناهوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، وعدد من مسئولى المنظمة، ووزراء الصحة، وممثلين من القطاع الصحى الخاص والمنظمات الدولية.
كما أنه من المقرر أن يشارك الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية عقب انتهاء الجلسة النقاشية يتحدث خلاله الوزير حول التزام مصر ببرنامج الصحة فى قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP-26)، ودور مصر كرئيس للدورة المقبلة للمؤتمر، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الخارجية وشئون دول الكومنولث (FCDO)، ومنظمة الصحة العالمية.
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