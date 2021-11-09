محافظ البحيرة: النزول بسن القبول لتلاميذ أولى ابتدائى لـ 5.5 سنة

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ فى بيان اليوم، إلى أنه يتم القبول من المنطقة التى تخدمها المدرسة، لاستكمال الكثافة بها 40 تلميذا ولا يزيد عن ذلك ودون أن يترتب على ذلك زيادة فى كثافة الفصول القائمة أو إنشاء فصول جديدة.

وأوضح أن ذلك يأتى بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المؤرخة فى 23 سبتمبر الماضى بشأن طلب الموافقة على النزول بسن القبول التلاميذ الصف الأول الإبتدائى للعام الدراسى 2021/ 2022 وعلى القواعد المنظمة لكيفية تنفيذ ذلك للصالح العام وصالح العمل.

