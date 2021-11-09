هيئة الدواء تشارك فى فعاليات Worldwide 2021 _ CPhI

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، بداية مشاركتها فى فعاليات Worldwide 2021 _ CPhI، بمدينة ميلانو الإيطالية، تلبية للدعوة المقدمة من الـCPhI للهيئة لحضور الفعاليات، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام فى الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجارى.





وأكدت الهيئة حرصها على المشاركة المحفل باعتباره واحد من أكبر الفعاليات الدولية الهامة التى يتم تنظيمها منذ 30 عاما، ويجتمع أكثر من 10000 من كبار المستثمرين المتخصصين فى مجال الأدوية تحت سقف واحد لبحث سبل تطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية. وسيتفقد الوفد الأجنحة المتعلقة بالجهات المصرية المشاركة، وأجنحة المستحضرات تامة الصنع، وسيشارك الوفد فى حضور محاضرات عن ابتكار المنتجات والتوقعات المستقبلية فى مجال الدواء تحت عنوان "Product Innovation sessions"، للاطلاع على مختلف الخبرات والحلول المبتكرة فى مجال الأدوية المبتكرة، إذ يعد CPhI فرصة رائعة للتواصل والتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة، والمنتجات المبتكرة والحديثة. يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على المشاركة بالمحافل الدولية، للوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية فيما يخص صناعة الدواء، وانطلاقا من حرصها على تعزيز أوجه التعاون فى مجال الدواء، وزيادة فرص الاستثمار بمصر، ودعم التصدير، ومواكبة التطورات العالمية فى صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية فيما يخص الدواء صناعة ورقابة.

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