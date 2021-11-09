مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وهيئة موانئ إنتويرب البلجيكية

تناولت المباحثات، بحسب بيان صحفى للهيئة اليوم، عرض رؤية "العربية للتصنيع" بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية والتجارية واللوجيستية بين مصر وإفريقيا من خلال تفعيل الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة موانئ انتويرب.
فى هذا الصدد، أوضح "التراس" أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وبروكسل وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار فى مصر.
كما أشار"التراس" إلى أهمية تعزيز التعاون فى المجال الصناعى بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا البلجيكية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة فى الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، مؤكدا على دور مصر كمحور أساسى ومركز إقليمى للعبور للقارة الإفريقية، وموضحا إمكانية تعزيز دور السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات البلجيكية إلى أسواق القارة الإفريقية.
من جانبه أشار" كريستوف واترشوت" إلى أن هيئة موانئ انتويرب البلجيكية متحمسة للتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية فى مجالات الصناعة المتعددة والخدمات اللوجستية، موضحا أن "أنتويرب" لديها إمكانية استقطاب كبار المستثمرين للتعاون مع العربية للتصنيع.
وأضاف أننا لدينا إعداد خطة تسويقية لرفع القدرات التسويقية والترويجية لشركات الحاويات فى مصر بالتعاون مع خبرات العربية للتصنيع، وتقديم آليات تنفيذها بغرض زيادة الحصة السوقية لتلك الشركات فى ظل التحديات التى تواجهها حالياً محلياً وإقيليمياً وعالمياً.
وأكد "فرانسوا كورنيه ديلزيوس" أن السوق المصرى جاذبا للاستثمارات البلجيكية ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، مؤكداً تمتع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة المصرية بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص جيدة خلال المرحلة القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وهيئة موانئ إنتويرب البلجيكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.