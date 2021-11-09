مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وهيئة موانئ إنتويرب البلجيكية

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "كريستوف واترشوت" رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ إنتويرب البلجيكية والوفد المرافق، وبحضور السفير "فرانسوا كورنيه ديلزيوس" سفير بلجيكا لدى القاهرة.





تناولت المباحثات، بحسب بيان صحفى للهيئة اليوم، عرض رؤية "العربية للتصنيع" بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية والتجارية واللوجيستية بين مصر وإفريقيا من خلال تفعيل الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة موانئ انتويرب.

فى هذا الصدد، أوضح "التراس" أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وبروكسل وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار فى مصر.

كما أشار"التراس" إلى أهمية تعزيز التعاون فى المجال الصناعى بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا البلجيكية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة فى الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، مؤكدا على دور مصر كمحور أساسى ومركز إقليمى للعبور للقارة الإفريقية، وموضحا إمكانية تعزيز دور السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات البلجيكية إلى أسواق القارة الإفريقية.

من جانبه أشار" كريستوف واترشوت" إلى أن هيئة موانئ انتويرب البلجيكية متحمسة للتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية فى مجالات الصناعة المتعددة والخدمات اللوجستية، موضحا أن "أنتويرب" لديها إمكانية استقطاب كبار المستثمرين للتعاون مع العربية للتصنيع.

وأضاف أننا لدينا إعداد خطة تسويقية لرفع القدرات التسويقية والترويجية لشركات الحاويات فى مصر بالتعاون مع خبرات العربية للتصنيع، وتقديم آليات تنفيذها بغرض زيادة الحصة السوقية لتلك الشركات فى ظل التحديات التى تواجهها حالياً محلياً وإقيليمياً وعالمياً.

وأكد "فرانسوا كورنيه ديلزيوس" أن السوق المصرى جاذبا للاستثمارات البلجيكية ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، مؤكداً تمتع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة المصرية بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص جيدة خلال المرحلة القادمة.