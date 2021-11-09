وزيرا الشباب والتنمية المحلية يطلقان مبادرة تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة

*د.أشرف صبحي : مبادرة عربات مصر تقلل نسبة البطالة وتدمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي*

*اللواء محمود شعراوي : توفير ٩٠٠ موقع في 27 محافظة جاهزة لتنفيذ المبادرة وسيتم تسهيل إصدار التراخيص*

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة " ايجي ترك " بديوان عام الوزارة.

جاء ذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة بمجلس الوزراء ، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الحكومة لمشروعات الشباب، من خلال انشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن والقضاء علي العشوائية واظهار الشباب بمظهر يليق بهم محققة أهداف مصر 2030.

شهد الاحتفالية كل اللواء اسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب ، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والدكتور أحمد سمير مدير مبادرة " ايجي ترك"، ومن وزارة التنمية المحلية حضر كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة التي يتم تنفيذها مع وزارة التنمية المحلية تحت مسمى "عربات مصر _ ايجى ترك " ، لها هدف استراتيجى لدمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى ، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة، وتشجيع الشباب علي الاقبال علي المشروعات الصغيرة .

كشف وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ مبادرة عربات مصر ايجى ترك سيتم طوال 5 سنوات مقبلة علي مستوي محافظات الجمهورية المختلفة، مثنياً علي التعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية الذي يأتي في اطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين وشباب مصر .

لفت الوزير إلي العناية الكبيرة التي توليها الوزارة لمجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها في المجتمع من خلال تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للشباب تعمل علي تنمية مهارات وقدرات الشباب وتشجيعهم علي التوجه لهذا القطاع الهام في ضوء تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة .

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي خلال كلمته سعي الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين نمط الحياة.

وقال وزير التنمية المحلية ان الوزارة تدعم مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر في مصر ، وتولي أهمية لمشروعات عربات الطعام وبشراكة استراتيجية مع وزارة الشباب والتي تستهدف تحفيز الشباب.

وأضاف " شعراوي " أنه علي مدار عقود طويلة سيطرت علي مجتمعنا نظرة واحدة لفكرة العمل وهي الانخراط في الشريط الضيق الذي يمثله العمل الحكومي، الأمر الذي ترك آثارًا سلبية كبيرة على مجال العمل الخاص والذي يبحث عن العمالة فلا يكاد يجدها.

وتابع الوزير : ويحظي مجال ريادة الأعمال باهتمام بالغ و يوازي دوره في دعم مختلف مجالات العمل والإنتاج وتشجيع المبادرات الشبابية للانطلاق في السوق المحلية والدولية من خلال أفكار جديدة ومتطورة، موضحاً أن الوزارة فطنت للأهمية الكبيرة لمجال ريادة الأعمال وأدركت بشكل واضح خطورة الفكر التقليدي في مجال العمل والتوظيف على الأجيال المتعاقبة من شباب بلادنا ، فتحركت باتجاه غرس فكر أكثر تحررًا وانطلاقًا في أذهانهم عبر دعم مبادراتهم في مجال ريادة الأعمال .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي عمل الوزارة في دعم العديد من المبادرات والتي تنفذها بالاشتراك مع عدد من الوزارات فى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة وفقاً للبروتوكول الموقع برعاية رئيس مجلس الوزراء , وكذا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وزارة الصناعة والتجارة ,وزارة الدولة للانتاج الحربى و مؤسسات الدولة فى مقدمتها مؤسسة " تحيا مصر" و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و كذا البنوك والاتحادات كاتحاد الصناعات المصرية, ومؤسسات المجتمع المدنى ، لافتاً الي تبني وزارة التنمية المحلية لمبادرة برنامج التنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" باعتبارها في مقدمة المبادرات الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة ومن بينها تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام وذلك تحت مسمي "أيجى ترك "والتي سيتم تنفيذها وفقاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2019 والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مجالات وحدات الطعام المتنقلة في مشروعات الشباب في الاطعمة والمشروبات والأغذية والحرف اليدوية والتراثية والأنشطة الترفيهية ، مضيفاً أن الوزارة عملت مع المحافظات على توفير عدد من المواقع لتنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة فى عدد 8 محافظات ( القليوبية, الشرقية, الدقهلية, المنيا,أسيوط, سوهاج, الاسكـندرية, بورسعيد) ..وسوف يتم عبر منصة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة استقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها من خلال برنامج مشروعك وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل فى مختلف المحافظات المصرية فى القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.

وأشار اللواء محمود شعراوي الي ان برنامح "مشروعك" في المحافظات ساهم في توفير أكثر من مليون و 151 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 182 ألفاً و 158 مشروعاً بإجمالي قروض بلغت 21 مليار و317مليون جنيه ، مشيراً الي ان صندوق التنمية المحلية تمكن من تنفيذ جملة استثمارات تقدر ب 180 مليون جنيه فى الفترة من 1/7/2014 حتى 30/9/2021 بإجمالي مشروعات ( عدد مقترضين) 24000 , وإجمالى فرص عمل 24000 فرصة و عدد المستفيدات منهم 15360 بنسبة 64 % تقريباً مما يعزز من مشاركة المرأة المصرية وبخاصة المرأة المعيلة فى القرية المصرية.

كما أشار شعراوي الي التجربة الناجحة التي تتابعها وزارة التنمية المحلية في محافظة القليوبية عبر مبادرة " شغلك في قريتك " حيث تضمنت إنشاء 13 مصنع على قطع أراضي مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، حيث تم توفير أكثر من ٣ آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين وجميعهم من القرى التي يقام بها المجمعات والقرى المجاورة لها ، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل لهم للحصول علي تلك الفرصة لافتاً إلى جودة المنتجات التي تصنعها تلك المجمعات والتي قام بزيارتها وتفقدها خلال الفترة الماضية وتنافس في السوق المحلى والعالمى وتصدر الي عدد من دول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الاوروبية.

وكشف شعراوي عن نجاح الوزارة بالتنسيق مع المحافظات في توفير حوالي مابين ٨٥٠ الي ٩٠٠ موقع في 27 محافظة وتم حصر الاماكن التى يمكن التنفيذ بها بالتنسيق مع المحافظات ، وأشار الوزير الي انه سيتم تسهيل اصدار التراخيص للعربات وتحديدها بمدة لا تزيد عن أسبوع .

فيما أوضح اللواء اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أن قضية التشغيل وخفض معدلات البطالة تأتي كاهم ملامح مرحلة "جني ثمار الإصلاح الاقتصادي"، وذلك خلال تنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن هنا بدأنا مبادرة "إيجي ترك" وهي مبادرة تهدف للمساهمة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للشباب المصري من خلال اتاحة فرص تشغيل يترتب عليها توفير مصدر دخل ثابت.

قال :"إن رؤيتنا من خلال المبادرة هي لخفض معدلات البطالة، ورسالتنا توفير فرص عمل كريمة ولائقة ومستدامة للشباب من الجنسين وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم مهارات وقدرات الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات".