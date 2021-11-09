مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ..ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء تقنين وضع يد على قطعة أرض خاصه به .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (موظف بأحد المجالس المحلية بمحافظة مطروح) بإستغلال طبيعة عمله وقام بالإحتيال على الشاكى على النحو المشار إليه، وإيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات ملكية قطعة أرض، وقام بإعطائه إيصالات "مزورة" تفيد سداد تلك المبالغ بجهة عمل المشكو فى حقه والإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته ( الإيصالات المزورة محل الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه قام بإستغلال طبيعة عمله فى ملء الإيصالات المضبوطة بحوزته من الدفاتر التى لم يتم إستخدامها بجهة عمله وأثبت بها سداد تلك المبالغ "على غير الحقيقة " ، وقدمها للشاكى على أنها تمثل قيمة إجراءات التقنين وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.