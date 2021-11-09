فى لفتة انسانية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستجابة الفورية لاستغاثة الشاب هادى محمدى لإجراء عملية زراعة كلى له وعدم قدرته على تحمل نفقات جهاز شقيقته . وعلى الفور طبقا لتوجيهات الرئيس قامت وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى باتخاذ عدد من الاجراءت شملت الأتى : قامت وزارة الصحة بدفع فريق طبى وسيارة إسعاف مجهزة وتم نقل هادى ووالدته إلى معهد الكلى القومى بالمطرية لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة تمهيدا لإجراء العملية الاسبوع المقبل . قامت وزارة التضامن الاجتماعي باجراء بحث اجتماعى للأسرة التى تتكون من خمسة أفراد وسيتم تسجيل الشاب هادى بمنظومة تكافل وكرامة بعد عرضه على القومسيون الطبى وصرف مبلغ ألف جنيه للأسرة شهريا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس يوجه بإجراء عملية كلى للشاب هادى محمدى.. والصحة تنقله لبدء الفحوصات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.