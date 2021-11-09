تنبأ بوفاته وتزوج ألمانية.. لقطات من حياة الراحل أحمد خليل

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غيب الموت عن عالمنا، الفنان أحمد خليل، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز ال 80 عامًا، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال الفنية التي أمتع بها جمهوره.

دوت الخليج يرصد أبرز لقطات من حياة الفنان الكبير أحمد خليل، الذي رحل اليوم عن عالمنا.

وشهدت حياة الراحل مواقف شغلت بال جمهوره ومحبيه، نرصد لكم أهمها.

أحمد خليل يتنبأ بوفاته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخر ظهور للفنان أحمد خليل، على الشاشة قبل وفاته، حيث كان خلال أحداث حكاية «حكايتي مع الزمان»، ضمن مسلسل «إلا أنا»، الذي يعرض حاليًا على شاشة «dmc»

وظهر خليل في المشهد، مرتدياً بدلة أنيقة في حالة صحية جيدة وهو يقول: "العمر مافضلش فيه كتير"، الأمر الذي اعتبره الجمهور أنه كان يتنبأ بوفاته ويودعهم.

زواج أحمد خليل من سهير البابلي

وكان للفنان أحمد خليل لقاء نادر مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه «باب الخلق» والذى كشف فيه عن كثير من التفاصيل الشخصية والفنية ومنها زواجه من الفنانة سهير البابلي.

وقال أحمد خليل: "تزوجت الفنانة الكبيرة سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن "الخناقة" انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل، وانفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص "وحش جدًا وماكنتش بضحك".

وأضاف قائلًا: "أرى أن زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا "فلاح" ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا".

زواج أحمد خليل من سيدة ألمانية

وأوضح أحمد خليل : شقيقي استضاف إحدى الفتيات الألمان في منزله لزيارة مصر، والزيارة كان مقررًا لها 10 أيام وامتدت لـ3 شهور، وتعرفت أمي عليها وعرفتني بها كي أتزوجها رغم رفضي لفكرة الزواج في البداية، لكني بعدما رأيتها في منزلنا في أحد المرات من "ظهرها"، أعجبت بها وتزوجنا بسرعة.

وأشار أحمد خليل : وقت موت زوج شقيقتي، ذهبت زوجتي الألمانية لمعهد جوتة وأحضرت مصحفًا باللغة الألمانية لتقرأ القرآن على روحه، ووقتها أمي رأتها وبكت وأوصتني عليها وألا أتسبب لها في أي مضايقة.

آخر أعمال أحمد خليل الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا»، والتي عدد كبير من النجوم منهم ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وهايدي رفعت وعصام السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة وحازم إيهاب، والحكاية تأليف أمين جمال وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

وتدور الحكاية الجديدة من مسلسل إلا أنا حول ميرفت أمين أم لديها 4 أبناء، عاشت معاناة شديدة مع والدهم ولكنها قررت التلات منه بعد أن زوجت بناتها الثلاث، لتبدأ صراعات ومشاكل أبنائها بسبب تلك الأزمة وتدور أحداث الحكاية في ذلك الإطار في جو درامي تشويقي.

أحمد خليل يتألق في دراما رمضان 2021

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

السيرة الذاتية لأحمد خليل

أحمد خليل، ممثل مصري، من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات «يا طالع الشجرة»،«ياسين وبهية»، و«حب تحت الحراسة»، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم «3 وجوه للحب»، و«زهور برية»، و «التلاقي». سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك،

عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل «الساقية تدور»، اشتهر خليل من مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، و«حديث الصباح والمساء»، و«زمن عماد الدين».