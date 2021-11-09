رسالة خاصة من النني لمحمد صلاح .. «صور»

انضم صباح اليوم إلى معسكر المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمد النني ، حيث شاركا في التدريبات الصباحية التي أقيمت بأحد القاعات المتخصصة بمقر اقامة المنتخب ببرج العرب، وبذلك تكون صفوف الفريق قد اكتملت قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”رحلتنا بدأناها مع بعض من ١٥ سنة”.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

العمل بالدوري المصري

وعن تلقيه عروضًا للعمل في الدوري المصري: "سمعت بعض الأحاديث، لكن في اللحظة الحالية ليس هناك شيء، بالطبع الدوري المصري من أقوى دوريات إفريقيا، وبالنسبة لي سيكون من الممتاز أن أعمل به، لكن لا يوجد عرض رسمي".

واختتم: "بدون نقاش منتخب مصر من أقوى ثلاث منتخبات في إفريقيا، ليس فقط بتاريخه ولكن بعد أن أظهروا قوة وتعاقدوا مع مدير فني له تاريخ كبير ويتمتع بخبرات جيدة، إلى جوار السنغال والمغرب، والجزائر أيضا لديها لاعبين على مستوى عال".