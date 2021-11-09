/660481/النائبة-أمل-زكريا-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-أسباب-تعديل-التربية-والتعليم-لبعض-المناهج-دون-سابق

في استجابة سريعة لما اثير خلال الساعات الماضية حول إرهاق الاطفال بالمدارس نتيجة تغير المناهج التعليميه ،، مما سبب حالة من القلق والتوتر و الاستياء لأولياء الأمور.. تقدمت علي الفور النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجة الي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أسباب تعديل وزارة التربية والتعليم لبعض مناهج صفوف مرحلة التعليم الأساسي، علي سبيل المثال" الصف الرابع الابتدائي".

دوت الخليج يرصد تقدم أمل زكريا بطلب إحاطة بشأن المناهج الدراسية

تعديل المناهج الدراسية

وقالت النائبة أمل زكريا قطب في طلب الإحاطة، إنه تم تغير منهج الصف الرابع الابتدائي فجأتآ دون تأهيل الاطفال بالسنوات السابقة وبالأخص ما كان العام الدراسي 2020/2021 ، من ظروف وباء كورونا وعدم التزام المدارس بالمناهج علي الوجة الأمثل.

التربية والتعليم

وتساءلت نائبة مستقبل وطن في طلبها، عن مدي الاستعداد لتطوير المناهج علي حد الأقوال ؟ كما تساءلت عن سبل الدعم التي توافرها وزارة التربية والتعليم للطلبة لكيفية المساعدة علي استيعابهم التغير والتأقلم عليه ؟.

وتساءلت النائبة أمل زكريا أيضا عن مدي تدريب المعلمين والمعلمات علي المناهج التعليمية الجديدة التي تم تغييرها دون سابق إنذار.

وطالبت النائبة أمل زكريا قطب، بالاطلاع على خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بهذا التغيير وسياستها لأي حلول أو بداءل بين عدم استيعاب أولادنا وبناتنا الطلبة للطرق الهندية وغيرها، كما طالبت الوزارة بتحديد المسؤول عن أي خطر يهدد إستقرار العملية التعليمية في مصر.

واخيرا .. طالبت النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتحويل طلبها الي لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة .