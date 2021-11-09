/660482/أول-تحرك-برلماني-لإنشاء-قناطر-جديده-في-فرع-النيل- برشيد-محافظة-البحيرة

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء قناطر جديده في فرع النيل برشيد جوار مسجد ابي مندور الاثري؛ لان النيل يكون في اضيق حدوده في هذه المنطقه وهذه المسافه تبعد عن قناطر ادفينا حوالي 17 كيلو متر وبذلك ستكون هذه المسافه خزان مياه لمليارات الامتار المكعبه من المياه العذبه الصالحه للشرب التي تضيع هدرا في البحر المتوسط.

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وأوضح الجاهل، خلال طلب الإقتراح برغبه، أن المسافه الان من قناطر ادفينا وحتى مصب النيل فى البحر المتوسط بفرع رشيد تبلغ 27 كيلو متر ، كما أن هذه هي المياه التي تمتلئ بها مساحه النيل في هذا الجزء تكون مياه مختلطه ما بين العذبه والمالحه ولا تصلح للاستخدام في اي شيء.

أول تحرك برلماني لإنشاء قناطر جديده في فرع النيل برشيد محافظة البحيرة

وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذا المشروع ماهو إلا أنه سيكون ماخذ محطه مياه شرب بقرية الجديه مركز رشيد مباشره من النيل وذلك يستلزم مد خط بطول 1000 متر اي واحد كيلو متر فقط؛ لان محطه مياه شرب قريه الجديه مأخذها من ترعه الرشيديه والتي تحتاج الى مراحل معالجه كثيره ومتعدده قبل ضخها للمواطنين، كما أن اثناء السده الشتويه تكون هذه المياه في ترعه الرشيديه غير صالحه تماما للاستخدام الادمي.

وأشار البرلماني، إلى أن هذا المشروع ياتي تنفيذا لتوجيهات الدوله وتعليمات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو المحافظه على مياه نهر النيل العظيم وترشيد استخدام المياه ومنع الهدر منها بهذه الصوره البشعه التي ستجعل هناك فائض كبير يحل مشكله مياه الشرب بمركز رشيد محافظه البحيره.