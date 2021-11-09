محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تستعد لاستضافة عدد من المؤتمرات

جدة - نرمين السيد - قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إن شرم الشيخ تستعد لاستضافة عدد من المؤتمرات خلال الفترة القادمة منها: مؤتمر الدول المشاركة فى (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) الكوميسا، ومؤتمر مكافحة الفساد، بالإضافة إلى منتدى شباب العالم، وانعقاد الدورة الــ 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ فى نهاية عام 2022.





وأشار إلى تنظيم احتفالية "سيناء أرض التجلى" بمدينة سانت كاترين، بالتعاون مع وزارتى السياحة والثقافة بحضور سفراء العالم التى ستعقد يومى 9 ، و10 ديسمبر القادم.

وشدد فودة خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة بطور سيناء على إجراءات الصحة فى جميع مطاعم الفنادق، والمطاعم العامة والمراكب، واتخاذ كافة التدابير اللازمة والقانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن السياحية بالمرور الدائم على جميع المنشآت السياحية والمطاعم والضرب بيد من حديد على يد المخالفين وبسرعة تسليم الإسكان البدوى بطور سيناء لمستحقيه واستعجال موافقة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء.

كما تابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مقر المجلس القومى للمرأة فرع جنوب سيناء، وجارى تحديد موعد افتتاحه واستمع لعرض من مدير عام الشباب والرياضة شرح فيه الأحداث الرياضية الدولية التى تمت والجارية بمدينة شرم الشيخ.

كما استعرض مدير عام الزراعة خطة العمل وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة وخاصة مزارع الدواجن تسمين وبياض، والصوبات الزراعية وانتاج الخضر بالمحافظة، ومزرعة الزيتون، بالإضافة لمزرعة مصر الخير بطور سيناء، لتربية عجول التسمين، فى إطار توفير اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض بأسعار مقبولة لأهالى المحافظة والانتهاء من إنشاء مركز تجميع الألبان النموذجى.

وتابع المحافظ موقف المتقدمين لتملك التجمعات الزراعية والتى تم تقدم لها عبر الموقع الإلكترونى لهيئة الاستثمار، 7 آلاف و 454 طلبا بجنوب سيناء، مشيرا إلى أنه جار فرز الأوراق وبدء قرعة المستحقين بعد نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتم عرض تعديل الشروط العامة والخاصة بواضعى اليد "تقنين الأوضاع " والمعتد بملكيتهم طبقا للشروط والضوابط التى أقرت بالمجلس التنفيذى وكذا كتاب الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وشدد على عدم دخول العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة بعد يوم 15 من الشهر الجارى، إلا بعد حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بناء على توجيهات رئيس الوزراء، كما ناقش المجلس مقترح تحصيل مقابل خدمة من المواطنين والمنشآت مقابل نقل المخلفات من صناديق القمامة والأماكن المختلفة إلى محطة التدوير ومنها لمقلب القمامة بمدينة نويبع.