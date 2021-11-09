إنفوجراف.. جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال أكتوبر

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضى.





ويتناول الإنفوجراف التالى جهود المنظومة خلال شهر أكتوبر:- وأثنى رئيس الوزراء على التفاعل المستمر، والتعاون الدائم، من مسؤولى الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المختلفة، مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لخدمة المواطنين، مؤكدا أن خدمة المواطن المصرى، وحل مشكلاته، يأتى على رأس اهتمامات الحكومة.

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