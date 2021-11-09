الرئيس السيسى يشيد بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، مشيدًا بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق فى الرؤى والمواقف فى ظل التحديات الجسيمة التى تشهدها المنطقة.

من جانبه، نقل سمو ولى العهد الأردنى، تحيات ملك الأردن لأخيه الرئيس السيسى، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التى تمر بها دول المنطقة، والتى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيدًا فى هذا السياق بالدور المحورى لمصر فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى، خصوصًا ما يتعلق بالتعاون فى مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجارى والمشروعات الصغير والمتوسطة، فضلاً عن قضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك استعراض تجربة البلدين الشقيقين فى مجال تمكين المرأة والشباب، وبحث سبل تبادل الخبرات فى هذا الشأن.

وأشاد الرئيس فى هذا الإطار بمشاركة سمو ولى العهد الأردنى فى عدة دورات سابقة من منتدى شباب العالم، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذا المحفل الهام لما يتيحه من فرصة أمام الشباب المصرى للحوار والاطلاع على ما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى وما تنفذه من برامج وطنية، ومناقشة مختلف المسؤولين بشكل مباشر، فضلاً عن التفاعل مع الشباب العربى والأجنبى وتبادل الأفكار، والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، تم استعراض الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدى للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، خصوصًا فى ليبيا وسوريا، وذلك فى إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.

وتم التطرق أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق فى إطار آلية التعاون الثلاثى، لا سيما مع ما تشكله هذه الآليـة مـن فرصة ملائمة لتبادل الرؤى إزاء القضايا والتحديات محل الاهتمام المشترك، حيث تم تجديد التأكيد على إدانة محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مؤخرًا، وإبداء الدعم الكامل من البلدين لاستقرار الأوضاع بالعراق الشقيق، ومساندته فى حربه ضد الإرهاب، ودعم مسيرته السياسية.

حضر المقابلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وحضر من الجانب الأردنى الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ونايف الفايز وزير السياحة والآثار، ويوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين، وأمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، ومصطفى خليفة مدير مكتب ولى العهد.