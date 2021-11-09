إنفوجراف.. مصر تقفز 48 مركزا فى مؤشر التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنفوجرافا جديدا بعنوان "مصر تقفز 48 مركزا فى مؤشر التعليم الفنى والمهارات التقنية طبقًا للمؤشر العالمى لتنافسية المواهب 2021".





وسلط الإنفوجراف الضوء على أداء مصر على المؤشر الصادر من جامعة إنسياد. وتقدمت مصر فى عدد كبير من المؤشرات الفرعية والمتغيرات المكونة للمؤشر الذى يقيس تطور المواهب فى 134 دولة حول العالم.

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