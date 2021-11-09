الرئيس السيسى يشيد بمشاركة ولى عهد الأردن فى دورات سابقة من منتدى شباب العالم

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة ولي العهد الأردنى فى عدة دورات سابقة من منتدى شباب العالم، مؤكداً حرص مصر على تعزيز هذا المحفل المهم لما يتيحه من فرصة أمام الشباب المصرى للحوار والاطلاع على ما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى وما تنفذه من برامج وطنية، ومناقشة مختلف المسئولين بشكل مباشر، فضلاً عن التفاعل مع الشباب العربي والأجنبي وتبادل الأفكار، والانفتاح على الثقافات المختلفة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.
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