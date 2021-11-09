/660486/فحص-٢٤٤١٠٧-طالب-ضمن-المبادرة-الرئاسية-لعلاج-أمراض-سوء-التغذية-بمدارس-البحيرة

دوت الخليج

أشار محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ إنطلاق المبادرة في ١٧ أكتوبر الجاري بلغ ٢٤٤ ألف و ١٠٧ طالب وطالبة ، حيث تم فحص ١٥٣٧٧١ من طلاب القطاع الريفي ، بينما تم فحص ٩٠٣٣٦ من طلاب الحضر .

فحص ٢٤٤١٠٧ طالب ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال ١٣٠ فريق طبي متخصص ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة)

و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما .