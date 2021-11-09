/660487/النائب-نادر-نسيم-بيت-العائلة-المصري-ساهم-فى-ترسيخ-أسس-السلام-المجتمعي-و-سماحة-الأديان-السماوية

أشاد النائب نادر نسيم، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بالدور الذي يقوم به بيت العائلة المصرية، تحت رئاسة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدا أنه يدعم ويرسخ أسس السلام المجتمعي ونبذ العنف، والتأكيد على سماحة الأديان السماوية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب نادر نسيم على مرور 10 سنوات على انشاء بيت العائلة المصرية

بيت العائلة المصرية

وهنأ النائب نادر نسيم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن بيت العئلة المصرية منذ إنشائه وهو يساهم فى التصدي للتحديات والفتن التي تتعرض لها الدولة المصرية من الداخل والخارج، من خلال ترسيخ قيم المحبة والأخاء والتسامح بين أبناء الوطن الواحد، مشيرا إلى أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئه، عكس التعايش السلمي الذي يسود المجتمع المصري .

وطالب النائب نادر نسيم، اوسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالعمل على زيادة وعي المواطن فى الشارع المصري والمساهمة فى بناء الشخصية المصرية واعية ومدركة لكيفية الحفاظ على الوطن، إضافة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الوعي بقيم المواطنة.