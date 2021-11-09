مبروك عطية يفجر مفاجأة بشأن واقعة اعتدائه على مُصلي في مسجد

/660488/مبروك-عطية-يفجر-مفاجأة-بشأن-واقعة--اعتدائه-على-مصلي-في-مسجد

أثار الدكتور مبروك عطية الجدل في الساعات القليلة الماضية بعد أن تداول عدد كبير من رواد السوشيال مقطع فيديو ظهر به الشيخ مبروك وهو يعنف أحد المصلين داخل مسجد بسبب تحدثه أثناء إلقائه درس دينى عقب إحدى الصلوات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل واقعة اعتداء مبروك عطية على مصلي في المسجد

وكشف الداعية مبروك عطية، في فيديو بث مباشر عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، عن تفاصيل الفيديو المتداول بشأن اعتدائه على مصلي، فقال: “ الواقعة حدثت منذ 8 سنوات، وكانت عبارة عن حوار بينى وبين أحد المصلين فى درس بعد صلاة الفجر، "واحد بيتكلم وأنا بتكلم قلت له اسمع قال مش سامع، قلت تعالى اقعد قدامى، قال مش قادر أقوم قلت له خلاص آجى اشيلك، وخلصت الحدوتة”.

واختتم الدكتور مبروك عطية، قائلا: “الدرس كان بعد صلاة الفجر وجيران الجامع عايزين يناموا فبطلت استعمل الميكرفون".

ليست المرة الأولي

ولم تكن تلك الواقعة الأولى المثيرة للجدل للدكتور مبروك عطية، إذ سبقها تصريحاته في نهاية أكتوبر، عن إباحة ضرب الزوج لزوجته، عبر برنامج «يحدث في مصر» على قناة «mbc مصر»، مما دفع رواد السوشيال ميديا لتدشين هاشتاج «أوقفوا مبروك عطية».

ولم تكن تلك الواقعة الأولى المثيرة للجدل للدكتور مبروك عطية، إذ سبقها تصريحاته في نهاية أكتوبر، عن إباحة ضرب الزوج لزوجته، عبر برنامج «يحدث في مصر» على قناة «mbc مصر»، مما دفع رواد السوشيال ميديا لتدشين هاشتاج «أوقفوا مبروك عطية».

وفي منتصف أكتوبر، هاجم أستاذ الشريعة سيدة تشكو من زواجها بطريقة الصالونات، قائلة: «إتجوزت بيها وبعد الجواز اكتشفت أنه مريض نفسي عنده حالة بتخليه زي المجنون وممكن يموتني في أي وقت، وأهلي كانوا عارفين كده قبل ما يجوزوني، إيه حكم اللي عملوه، وأعيش معاه إزاي؟».

ليرد عليه مبروك عطية: «أتمنى اختفاء عبارة زواج الصالونات إلى يوم الدين»، مضيفًا: «الزواج واضح، وإذا حدث في الصالون أفضل من أن يحدث في الكافيه، لا يوجد شيء اسمه جواز صالونات، ما دام هناك مأذون، اتجوزتي وطلع عنده مرض نفسي، لازم تجاهدي في سبيل الله، ومن الممكن المرض النفسي اللي عنده قبل الزواج يروح من عنده بعد الجواز، بمساعدتك ويعود لاتزانه».