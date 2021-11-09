أمال رزق تتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار مخدر الشبو..وتؤكد: خطر على الأمن القومي

/660489/أمال-رزق-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-انتشار-مخدر-الشبووتؤكد-خطر-على-الأمن-القومي

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بطلب إحاطة بشأن انتشار مخدر جديد تحت مسمي "الشبو" أو " الكريستال" بين الشباب، وتسببه فى العديد من الجرائم التى تهدد أمن المواطنين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل يرصد تقدم امال رزق بطلب احطة بشأن مخدر الشبو

مخدر الشابو

وأوضحت عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة المقدم منها، أن هناك انتشار لأنواع جديدة من المخدرات المركبة التخليقية ذات الأصول النباتية، حيث ظهر مخدر جديد في عدد من المحافظات بأسماء متعددة، فتارة يطلقون عليه "الشبو"، وتارة أخرى "الكريستال"، و"الآيس"، ومخدر أبناء الأكابر.

مخاطر مخدر الشبو

ولفتت أمال رزق، إلى أن خطورة هذا المخدر تفوق جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة، بما في ذلك الهيرون، مؤكدة أن هذا النوع من المخدر يجعل الشخص يقوم بتصرفات غير متزنة وسلوكيات عنيفة وفي كثير من الحيان قد يصاب الشخص بالهلوسة والبارانويا الشديدة.

صندوق علاج الإدمان

وتابعت عضو مجلس النواب عن الشعب الجمهورى، أن صندوق علاج الادمان اعلن أن هناك 17 ألفا ممن تقدموا للعلاج هذا العام لديهم مشكلات مع المخدرات الصناعية مثل «الشبو، والفودو، والاستروكس»، من بينهم 2000 شخص طلبوا العلاج من مخدر «الشبو» خلال 2021، موضحة هذه المخدرات ليست ذات صيغة دوائية وإنما تباع على أنها مخدر ويصنع على أنها مخدر وليس لها أي تأثير علاجي بخلاف الترامادول التي قد يعد علاجا لأحد الأمراض حسب تشخيص الطبيب.

وطالبت عضو مجلس النواب بالضرب بيد من حديد على مروجي ومتناولي هذه المخدرات حماية للأسر والمجتمع المصري،

كما طالبت بسرعة التحرك لوقف انتشار هذا المخدر، من خلال حملات مكثفة للكشف عن المخدرات لاسيما بين الشباب. وطالبت بحملات تفتيشية واسعة على المصانع التى تقوم بتصنيع هذه المواد الكيميائية.