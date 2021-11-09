/660491/إلهام-شاهين-تقف-دقيقة-حداد-على-أحمد-خليل-خلال-ندوة-توقيع-كتابها

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تعزية الفنان الراحل أحمد خليل رغم تغيبها عن حضور جنازته وتشييع جثمانه، وذلك من خلال الوقف دقيقة حداد على روحه قبل بدء ندوة توقيع كتابها بشرم الشيخ.

دوت الخليج يرصد نعي نجوم الفن للفنان أحمد خليل

وتقام الأن ندوة الاحتفال بتوقيع كتاب "المتمردة" بفعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته السادسة دورة "سميحة أيوب"، والتي أكدت إلهام شاهين خلالها أنه لولا وجودها بالمهرجان لما تأخرت لحظة عن حضور مراسم الدفن والجنازة.

الجدير بالذكر، أنه توفى الفنان أحمد خليل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وفاة أحمد خليل

وكانت شهدت الحالة الصحية للفنان أحمد خليل أمس، تدهورًا كبيرًا بعد إصابته بفيروس كورونا، مما استدعى نقله إلى المستشفى للخضوع لبروتوكول العلاج اللازم، ووضعه تحت إشراف طبي مختص.

ويشار إلى أن خليل أُصيب بفيروس كورونا، أثناء كواليس تصوير «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا».

أحمد خليل يوصي بعدم إقامة عزاء له

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد خليل لموقع دوت الخليج، أن الفنان الكبير الراحل أوصى بعدم إقامة عزاء له، وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان أحمد خليل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في حضور المئات وغياب نجوم الفن.

آخر أعمال أحمد خليل الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا»، والتي عدد كبير من النجوم منهم ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وهايدي رفعت وعصام السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة وحازم إيهاب، والحكاية تأليف أمين جمال وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

وتدور الحكاية الجديدة من مسلسل إلا أنا حول ميرفت أمين أم لديها 4 أبناء، عاشت معاناة شديدة مع والدهم ولكنها قررت التلات منه بعد أن زوجت بناتها الثلاث، لتبدأ صراعات ومشاكل أبنائها بسبب تلك الأزمة وتدور أحداث الحكاية في ذلك الإطار في جو درامي تشويقي.

أحمد خليل يتألق في دراما رمضان 2021

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.