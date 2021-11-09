/660492/وزير-الشباب-يصدر-قرار-بتعيين-أيمن-عبدالمقصود-وكيلا-لمديرية-الشرقية

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه قرارا بتعيين الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيلا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية لشؤون الشباب. دوت الخليج يذكر أن الدكتور ايمن عبدالمقصود من القيادات الشابه التي تمتاز بسيرة ذاتية قوية حيث تدرج فى المناصب منها معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب من ٢٠١٥ : ٢٠١٨ مدير عام الادارة العامة للشباب من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢١/١١/٦

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