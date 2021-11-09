/660493/طلب-إحاطة-حول-تأخر-برنامج-تنفيذ-محطة-الضبعة-النووية
وجه النائب أحمد إدريس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب طلب إحاطة لوزير الكهرباء حول معرفة أسباب تأخير البدء فى تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والإفصاح عن أسباب هذا التأخير لنواب الشعب والرأي العام.
دوت الخليج
وأكد على أن لقد أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء للحياة من جديد بعد توقف المشروع لسنوات طويلة بسبب حادث مفاعل تشرنوبل الروسي
وفي ١٩نوفمبر ٢٠١٥ أى منذ ٦سنوات وقعت مصر وروسيا اتفاق بناء محطة الضبعة النووية وفى ١٧نوفمبر ٢٠١٧ وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الروسى بوتين تم توقيع العقود مع الشركة الروسية لبناء ٤وحدات لتوليد الكهرباء
طلب إحاطة حول تأخر برنامج تنفيذ محطة الضبعة النووية
ومنذ هذا التاريخ لم يتم اتخاذ اى خطوات عملية للبدء فى بناء وتجهيز المحطة وتردد انباء بشان توقف المشروع بسبب مشاكل تمويلية من الجانب الروسى حيث تبلغ تكلفة المشروع نحو ٢٩ملياردولار تتولى روسيا تدبير ٨٥فى المائة ومصر ١٥فى المائة ومقترح تسليم المحطة فى ٢٠٢٦ مؤكدا أنه يطلب من وزير الكهرباء إعلان كل الحقائق الخاصة بالمشروع حقيقة تراجع الجانب الروسى عن تدبير التمويل لأن الشعب المصري من حقه معرفة الحقيقة.
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