طلب إحاطة حول تأخر برنامج تنفيذ محطة الضبعة النووية

ومنذ هذا التاريخ لم يتم اتخاذ اى خطوات عملية للبدء فى بناء وتجهيز المحطة وتردد انباء بشان توقف المشروع بسبب مشاكل تمويلية من الجانب الروسى حيث تبلغ تكلفة المشروع نحو ٢٩ملياردولار تتولى روسيا تدبير ٨٥فى المائة ومصر ١٥فى المائة ومقترح تسليم المحطة فى ٢٠٢٦

مؤكدا أنه

يطلب من وزير الكهرباء إعلان كل الحقائق الخاصة بالمشروع حقيقة تراجع الجانب الروسى عن تدبير التمويل لأن الشعب المصري من حقه معرفة الحقيقة.