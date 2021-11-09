«أعماله ستظل خالدة فى ذاكرتنا»..البيت الفني ينعي أحمد خليل

/660494/أعماله-ستظل-خالدة--فى-ذاكرتناالبيت-الفني-ينعي-أحمد-خليل

تقدم البيت الفني للمسرح بخالص التعزية للفنان الراحل أحمد خليل الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد نعي البيت الفني للمسرح للفنان أحمد خليل

ونشر البيت الفني للمسرح بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، جاء كالآتى: "ينعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفنى للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أحمد خليل، الذى وافته المنية، تاركا رصيدا مهما وشديد التميز من الأعمال الفنية سواء فى الدراما التليفزيونية أو فى السينما، ستظل خالدة فى ذاكرتنا جميعا، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

الجدير بالذكر، أنه توفى الفنان أحمد خليل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وفاة أحمد خليل

وكانت شهدت الحالة الصحية للفنان أحمد خليل أمس، تدهورًا كبيرًا بعد إصابته بفيروس كورونا، مما استدعى نقله إلى المستشفى للخضوع لبروتوكول العلاج اللازم، ووضعه تحت إشراف طبي مختص.

ويشار إلى أن خليل أُصيب بفيروس كورونا، أثناء كواليس تصوير «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا».

السيرة الذاتية لأحمد خليل

أحمد خليل، ممثل مصري، من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات «يا طالع الشجرة»،«ياسين وبهية»، و«حب تحت الحراسة»، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم «3 وجوه للحب»، و«زهور برية»، و «التلاقي». سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك،

عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل «الساقية تدور»، اشتهر خليل من مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، و«حديث الصباح والمساء»، و«زمن عماد الدين».

أحمد خليل يتألق في دراما رمضان 2021

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.