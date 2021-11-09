إنفوجراف.. ملصق أسعار السيارات يحارب الـ «أوفر برايس»

جدة - نرمين السيد - قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار وضع الملصق بالسعر على السيارات فى صالح المستهلك، متابعًا: "علينا دور توعوى، ومشكلة أزمة السيارات خلال النصف الثانى من العام المقبل هتكون اتحلت والأسعار رجعت لطبيعتها".





وتتضمن مواصفات الملصق الذى يتم تثبيته بالسيارة، وضعه على جميع السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل"، نوع المطبوعة "ملصق ملون"، مقاس الملصق A4، ويتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامى للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة. ويتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق، والالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق "حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات.. إلخ"، الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم، والالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة، ويتم ذكر "يوجد / لا يوجد" أمام العناصر التى تستلزم ذلك بالمواصفات.

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