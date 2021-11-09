السيسى يوجه كلمة لرؤساء أجهزة المنتدى العربى الاستخبارى

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة "المنتدى العربى الاستخبارى"، وذلك فى إطار أعمال الاجتماع الاستثنائى للمنتدى، والذى يعقد حاليًا بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة فى "المنتدى العربى الاستخبارى"، مثمنًا مجهوداتهم لإثراء أعمـال المنتـدى منـذ تدشـينه، باعتبـاره مـحفـلاً فريـدًا مـن نوعـه فى المنطقة، على نحو يعـزز مـن التعاون العربى المشـترك فى المجالات الأمنية والمعلوماتية، وهو ما تجسد من خلال المبادرات التى أطلقهـا أعضـاء المنتـدى خلال الفترة الماضية للعمـل الأمنـى المشترك، وتبادل التقييمات فى إطار من الشفافية الكاملة حول مصادر التهديدات المحيطة بالمنطقة العربية.

كما شدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية المشتركة فى مجابهة التحديات التى تواجه المنطقة، خصوصًا ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، والتى تستدعى انتهاج مقاربات شاملة خـلال التعامل مع الأزمـات الإقليميـة، من خلال التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية فى شؤون المنطقة العربية، واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها، بما من شأنه إنهاء استغلال التنظيمات الإرهابية والتكفيرية لهذه الأزمات وتداعياتها، مؤكدًا أن مصـر لـم ولـن تـألوا أى جهد فى مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، من خلال الحل السياسى الشامل الذى يتضمن خطوات وإجراءات متزامنة تستند إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، وتفعيل إرادة الشعوب.

من جانبهم، وجه الحضور من رؤساء أجهزة المخابرات العربية الشكر للرئيس على رعايته المستمرة لأعمال "المنتدى العربى الاستخبارى"، مؤكدين أهمية المنتدى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتى الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلاً عن مساهمته فى إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة فى هذا الشأن، بما يساعد على صون الأمن القومى العربى وتحقيق الآمال المنشودة لشعوبها.