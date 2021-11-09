رئيس معهد أبحاث جرانثام يقترح عقد مؤتمر  cop 27 بمصر منتصف العام المقبل

جدة - نرمين السيد - اجتمعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع الدكتور نيكولاس ستيرن أستاذ ورئيس معهد أبحاث جرانثام LSE بجامعة اكسفورد بلندن، فى إطار مشاركته فى مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية بالمملكة المتحدة، حيث تم استعراض ومناقشة الموضوعات الخاصة بتعبئة التمويل المطلوب لدعم الدول النامية.





وشهدت الجلسة استعراض نيكس ستيرن للورقة التى قام بإعدادها حول تمويل المناخ والتى تقدم حلول مقترحة بأفكار مبتكرة لأدوات تمويل المناخ ولمساعدة الدول على تنفيذ إجراءات المناخ الأكثر طموحًا للبلدان النامية الفقيرة والضعيفة والبلدان ذات الأهمية النظامية من خلال الحصول على التمويل اللازم لتحقيق نتائج حقيقية. وخلال الجلسة تم مناقشة سبل دعم مصر فى ملف تمويل المناخ بعد الخروج من مخرجات الجلسة. واقترح نيكولاس القيام بعقد مؤتمر دولى فى مصر منتصف العام المقبل لـcop 27، لمناقشة موضوعات تمويل المناخ والتركيز خلاله على التكيف خاصة فى القارة الإفريقية.

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