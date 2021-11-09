شكرى يتحدث عن محددات السياسة الخارجية المصرية فى جلسة لمركز ويلسون

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ فى جلسة نقاشية ينظمها مركز ويلسون البحثى، تحت عنوان “تقييم التفاعلات الإقليمية: الرؤية المصرية”.



جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ فى جلسة نقاشية ينظمها مركز ويلسون البحثى، تحت عنوان “تقييم التفاعلات الإقليمية: الرؤية المصرية”. وتناول شكرى خلال الجلسة، أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيد الإقليمى.

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