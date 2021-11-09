مرصد الأزهر يدين التعدى على ضباط شرطة فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة الهجوم الذى استهدف عدد من ضباط الشرطة بمدينة "كان" الفرنسية، أمس الإثنين، حيث قام شخص مجهول بطعن الضباط أثناء انتظارهم بإحدى السيارات أمام مركز الشرطة، مما أسفر عن وقوع إصابتين.





وكشفت التحريات أن المهاجم جزائرى يبلغ من العمر 37 عامًا، وغير معروف لدى أجهزة الشرطة والاستخبارات؛ وجراء ترديده بعض الشعارات الدينية خلال الهجوم، رجح المحققين أنه عمل إرهابى. وشدد مرصد الأزهر على ضرورة التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، التى باتت تهدد المجتمع، مؤكدًا بُعد هؤلاء المتطرفون عن التعاليم الدينية السمحة، وأن أفكارهم المتطرفة وحدها تزين لهم سوء فعلهم.

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