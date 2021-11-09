ننشر مواصفات المونوريل وقطاراته وموعد تشغيله

تشرع وزارة النقل في تنفيذ أول خطى مونوريل في مصر، الأول يربط العاصمة الإدارية والاستاد بمدينة نصر والثانى يربط 6 أكتوبر بشارع وادى النيل بالمهندسين، و كل ما تريد معرفته عن المونوريل وقطارات نستعرضها من خلال التقرير التالى:-
1- المونوريل عبارة عن قطار يسير على قضيب حديدى مفرد مثبت أعلى جسم كوبرى ممتد ويعمل بالكهرباء.
2- سرعته تبلغ 80 كم/ س.
3- قطاراته تصنعها شركة الستوم العالمية بمدينة ديربي البريطانية وتم توريد أول 3 قطارات منها للعمل بخط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر .
4- تتميز قطارات المونوريل التي ستدخل مصر أنها ستسير اتوماتيكيا بدون سائق.
5- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.
6- ستكون قطاراته مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.
8- قطاراته تتمتع بنظام تكييف عالى السعة .
9-خط مونوريل العاصمة الإدارية يمتد بطول 56 كم ويشمل 22 محطة علوية ومخطط تشغيله من هذا الخط خلال مايو 2023 .
10- خط مونوريل 6 أكتوبر يمتد بطول 42 كم ويشمل 12 محطة علوية ومخطط تشغيله بداية 2023.
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