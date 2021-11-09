/660495/الأوقاف-تبدأ-تنفيذ-قرار-الوزير-بإزالة-صناديق-التبرعات-من-المساجد

دوت الخليج

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن اللجنة قامت اليوم بفتح 3 صناديق بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وتمت إزالتها نهائيا.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في سبيل تحقيق أعلى درجات الشفافية وتطوير العمل بالمديريات الإقليمية بالتزامن مع اتجاه الدولة إلى التطوير والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الدفع غير النقدي والحوكمة المالية وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف.

الأوقاف تبدأ تنفيذ قرار الوزير بإزالة صناديق التبرعات من المساجد

ولفت إلى أن اللجنة التي قامت بفتح صناديق عمر مكرم، ترأسها الشيخ صبري ياسين دويدار وكيل الوزارة لشئون التفتيش والرقابة، وعضوية الشيخ خالد خضر مدير مديرية القاهرة، والشيخ حمادة سليم إبراهيم مدير الإدارة، والدكتور مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، و بحضور مسئول خزنة مديرية القاهرة، ومندوب من الوزارة.

أقرأ أيضا: بعد إلغاء الصناديق.. ننشر ضوابط التبرعات العينية والنقدية بالمساجد

وأهابت، الوزارة بأهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام، و ألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم.

وأكدت الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.