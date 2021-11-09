/660496/وفاة-الموسيقار-السعودي-غازي-علي-عن-عمر-يناهز-80-عام

يشهد الوسط الفني اليوم حالة مأسوية لرحيل عدد من النجوم بدأت برحيل الفنان أحمد خليل، لتنتشر أنباء أخرى بوفاة أحد رواد الموسيقى العربية الموسيقار غازي علي.

دوت الخليج يرصد وفاة الموسيقار غازي علي

وحل غازي علي عن عمر يناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض، فهو من مواليد عام 1938م، وهو أحد جيل الرواد في الأغنية السعودية، وتخرج غازي على، مطلع الستينيات من القرن الماضي من معهد الكونسرفتوار في القاهرة، وتم تكريمه في عام 2014 من وزارة الإعلام.

وفي عام 1960، انتقل إلى القاهرة لدراسة الموسيقى في المعهد الموسيقي الكونسرفتوار، الذي كان يديره الموسيقار أبو بكر خيرت، والذي انتبه لمدى عشق غازي علي للموسيقى، فشجعه على اكمال دراسته في المعهد، وفي عام 1967، تخرج الموسيقار غازي علي من المعهد الموسيقي بعد اكمال دراسته التي استمرت سبع سنوات.

أعمال الموسيقار غازي علي

غنى غازي علي ولحن العديد من الأغاني التي اشتهرت في داخل المملكة وفي الخليج العربي، ومنها روابي قبا وربوع المدينة وشاربة من زمزم والموعد المنسي، وأغنية وحشتني وعلى البحرين وسليمى ولو شفتها، ويا بديع الجمال وسلمى يا ست الحلوين وماشي على هوينه ويوم نويتوا على السفر.

رحيل الفنان أحمد خليل

هذا وتوفى الفنان أحمد خليل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وكانت شهدت الحالة الصحية للفنان أحمد خليل أمس، تدهورًا كبيرًا بعد إصابته بفيروس كورونا، مما استدعى نقله إلى المستشفى للخضوع لبروتوكول العلاج اللازم، ووضعه تحت إشراف طبي مختص.

ويشار إلى أن خليل أُصيب بفيروس كورونا، أثناء كواليس تصوير «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا».

حمد خليل، ممثل مصري، من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات «يا طالع الشجرة»،«ياسين وبهية»، و«حب تحت الحراسة»، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم «3 وجوه للحب»، و«زهور برية»، و «التلاقي». سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك،

عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل «الساقية تدور»، اشتهر خليل من مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، و«حديث الصباح والمساء»، و«زمن عماد الدين».