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/660500/المحافظ--ونائبه-يلتقون-150-مواطن-لبحث-مطالبهم-وحل-شكواهم-بسوهاج-صور
التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 150 مواطن لبحث مطالبهم وحل شكواهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
المحافظ ونائبه يلتقون 150 مواطن لبحث مطالبهم وحل شكواهم بسوهاج.. صور
وكان ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية استمع كل من محافظ سوهاج، ونائبة والسكرتير العام، إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، ومطالب بالإعفاء من الرسوم المدرسية لغير القادرين، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والاشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة واستجاب محافظ سوهاج للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحال بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم وكيل خطة النواب بطلب بشأن المساواة بين الاطقم الطبية
المساواة بين الاطقم الطبية
على جانب أخر طالب النائب مصطفي سالم، خلال طلب الإحاطة وزارة الصحة بتكليف هذه الفئات للعمل بالمستشفيات الجامعية لمدة معينة من السنوات وبعدها يتم نقلهم لأقرب مستشفى لمحل أقامتهم أسوة بزملائهم الحاصلين على ذات المؤهل وذات التخصص والذين تم تكليفهم للعمل بالمستشفيات التابعة لمديريات الصحة.
مديريات الصحة
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفي سالم، الى ضرورة المساواة بين جميع المكلفين سواء فى مديريات الصحة أو المستشفيات الجامعية وذلك لان المكلفين بالمستشفيات الجامعية الغالبية منهم يقطعون عشرات الكيلومترات وما يزيد للوصول إلى مقر عملهم ما يكلفهم وقت وجهد و يؤثر بالسلب على الأداء أثناء العمل فى حين من تنتهى مدة تكليفهم من نظرائهم بمديريات الصحة يتم نقلهم لأقرب مستشفى لمحل إقامته
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