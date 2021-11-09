فريق بحثى بجامعة بنى سويف يحصل على براءة اختراع فى تكنولوجيا النانو

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، حصول فريق بحثى بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى، فى مجال تكنولوجيا مواد النانو.





وأوضح الدكتور منصور فى بيان للجامعة، أن براءة الاختراع بعنوان" تنقية سريعة وبكمية كبيرة " لمغلق رقائق أكسيد الجرافين المتناهية الصغر والمعلقات الأخرى باستخدام نظام يحتوى على مرشحات الألياف الجوفية، ويضم الفريق البحثى الحاصل على البراءة الصيدلى على طه على، والدكتور محمد محمود خضر، والدكتور أحمد على فرغلى،والدكتورة سماء الدق والدكتور وليد محمد الروبى والدكتور إبراهيم محمد الشربينى.

وفى سياق آخر، ناقش الاجتماع، آليات التنسيق بين مكتب ربط البحوث بالصناعة والوحدات والمراكز الاستشارية الأخرى، ومقترحات التطوير الخاصة بمكتب المعامل والأجهزة، كما وافق الاجتماع على فتح باب التقدم لمكافأة النشر الدولى الخاصة بأبحاث عام 2020.

وفى سياق آخر، قال الدكتور عاطف مرسى عميد كلية طب بنى سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن قسم الاستقبال والطوارئ استقبل أكثر من 300 ألف حالة فى خلال هذا العام، وتم حجز أكثر من 15 ألف حالة بالأقسام الداخلية بالمستشفى فى مختلف التخصصات الطبية المختلفة، فيما استقبلت العيادات أكثر من17 ألف حالة وتم حجز ما يقرب من 5 آلاف حالة بالأقسام الداخلية بالمستشفى عقب استئناف العمل بالعيادات الخارجية فى الأول من أبريل الماضى، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

و أوضح فى تصريح، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات جامعة بنى سويف برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة شهدت طفرة فى زيادة أعداد المرضى المترددين على المستشفى الجامعى، وإجراء عدد كبير من العمليات الجراحية وقسطرة القلب والمناظير.

وأضاف أنه تم إجراء أكثر من 11 ألف عملية جراحية خلال هذا العام فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى إجراء 1886 قسطرة قلبية و1149 حالة منظار بوحدة المناظير.

وأشار إلى أن ذلك يأتى نتيجة التطوير الشامل للرعايات والعمليات، مؤكدا أن المستشفى تسعى لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية والانتهاء من قوائم الانتظار وذلك من أجل خدمة المرضى ورفع المعاناة عنهم، وذلك بتوسعات وتطويرات وإضافات وحدات جديدة داخل المستشفى.