إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات متابعة ورصد أى حالات للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها على الفور مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.





وقال راشد فى بيان اليوم الثلاثاء، إن المحافظة تمكنت من إزالة 40 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بمراكز (منشأة القناطر - الصف - أطفيح - أبو النمرس - الحوامدية - العياط).

وأضاف أنه تم إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بالبناء المخالف بمركز ومدينة منشأة القناطر شملت إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرية بهرمس على مساحة فدان و4200 متر تقريبًا.

وأوضح أنه تم إزالة 10 حالات بمساحة فدانين وقيراط بقرية بنى سلامة وإزالة تعديات على أرض زراعية بقرية أبو غالب عبارة عن الشروع فى بناء مبنى به 3 محال بالطوب الأبيض والبلوك وتم إزالته، كما تم إزالة حالتين بقرية وردان.

وأشار إلى أنه بمركز ومدينة أطفيح تم إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقريتى الكداية والقبابات، وبمدينة الحوامدية تم إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 1750 مترًا، وبمركز ومدينة الصف تم إزالة تعديات بالبلوك الأبيض على ارتفاع 3 أمتار بطول 20 مترًا بالوحدة المحلية بالأقواز مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ولفت إلى أنه بمركز العياط تم إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على أراضى زراعية بمساحة 435 مترًا بقرى برنشت والبليدة وتمت الإزالة بالكامل، إلى جانب قيام مركز أوسيم بإزالة تعديات على أراضى زراعية بعزبه الأبعدية.