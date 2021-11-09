أخرهم أحمد خليل..الوسط الفني يودع نجوم لامعين بالدموع والكلمات المؤثرة..بعدما تمكن كورونا من هزيمتهم

/660507/أخرهم-أحمد-خليلالوسط-الفني-يودع-نجوم-لامعين-بالدموع-والكلمات-المؤثرةبعدما-تمكن-كورونا-من-هزيمتهم

أحمد خليل، ودلال عبد العزيز وسمير غانم وغيرهم من النجوم الكبار الذين استطاعوا بجهدهم وتألقهم وادائهم التمثيلي الغير متوقع أن يتركون بصماتهم في قلوب الجمهور، ولكن هل ترك فيروس كورونا بيتا في العالم دون أن يختطف فردا منها ويضع بصمته المؤثرة في كل بيت مصر وعربي وعالمي، هذا ما فعله أيضا مع الوسط الفني، باعتباره أعرق البيوت التي نجد بها ملازتنا ومتنعتنا لتوصيل أفكارنا.

ويرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرز النجوم الذين أختطفهم فيروس كورونا

وفاة الفنان أحمد خليل

شهدت الساعات، الأولى من صباح اليوم نبأ وقع كالصاعقة على قلوب المصريين، وهو وفاة الفنان العظيم أحمد خليل عن عمر يناهز الـ 80 عام إثر إصابته بفيروس كورونا السمتجد، بعد أن شهدت حالته الصحية تدهور مريع نقل على إثره المستشقى مساء أمس.

وفاة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

كان قبله، وفاة الثنائي الفني الرائع دلال عبد العزيز وسمير غانمـ اذ أنه أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس بعد شهور معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.

الأعمال الفنية السبب الرئيسي في انتقال كورونا بين النجوم

وفي 28 فبراير 2021 رحل الفنان يوسف شعبان متأثرًا بفيروس كورونا بعد عودته من لبنان قبل انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وتدهورت حالته الصحية وتمّ وضعه بغرفة العناية المركزة حتى فارق دنيانا.

رجاء الجدواي أول الراحيلين بفيروس كورنا

وفي مايو 2020 أعلن عن إصابتة الفنانة القديرة رجاء الجدواي بفيروس كورونا وذلك أثناء تصويرهع الحلقات الأخيرة من مسلسل لعبة النسيان، فنقلت إلى مستشفى أبو خليفة، وهو إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية، وكانت قد التقطت العدوى أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل.

بقيت الجداوي تحت العلاج في المستشفى لمدة 43 يومًا، وخلال الأيام الأخيرة لها تدهورت حالتها الصحية بشكل حرج إلى أن توفيت صباح الأحد الموافق 5 يوليو 2020 عن 85 عامًا.

ولازلنا ننتظر ماذا سيفعل بينا فيروس كورونا هل يختطف المزيد من محبينا أم سننجح في مقاومته خلال تلك الفترة في ظل تخطيطات وزيرة الصحة والرئيس عبد الفتاح السيسي للتخلص من الفيروس بأقل الخسائر الممكنة خاصة بعد صنع لقاح لمقاومة الفيروس.