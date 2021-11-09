/660439/ننشر-شروط-مسابقة-شركة-مياه-الشرب-والصرف-الصحي-بسوهاج-مستند

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن حاجتها لـ«محصل وقارئ» في الاعلان رقم 1 لسنة 2021، ويجب على المتقدم توافر بعض الشروط به ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ننشر شروط مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

_ لابد أن يكون المتقدم مقيم محافظة سوهاج أو أحد مراكزها ومثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي السارية.

_ أن يكون حاصل على شهادة دبلوم تجاري3 سنوات – دبلوم تجاري 5 سنوات – دبلوم أدارة وخدمات 3 سنوات – ثانوية عامه – ثانوية أزهرية – معهد فني تجاري.

_ أن يكون المتقدم قد أدي الخدمة العسكرية عامان للمؤهل المتوسط، أو عام ونصف للمؤهل وق المتوسط.

_ ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام في 1 نوفمبر 2021

_ أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

_ سوف يتم تحديد شكل الضمانة لدى استلام العمل.

_ أن يجتاز المتقدم الامتحانات التي ستجريها الشركة للمتسابقين.

_ إجادة التعامل مع الحاسب الالي.

_ من يحقق النسب المطلوبة سيتم تحرير عقد له.

شروط مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

_ توريد مبلغ 50 جنيها مصاريف ادارية على الحساب البنكي الخاص بالشركة باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رقم«5193060369839500024 » البنك الاهلي المصري فرع سوهاج.

_ يتم التقديم عن طري موقع الشركة https://www.scww.com.eg/Default.aspx_ في الفترة من 15نوفمبر الى 31 نوفمبر 2021

_ لن يلتفت لأي طلبات تقدم باليد أو بعد الانتهاء من الموعد المقرر أو التي سبق تقديمها للشركة او أي طلبات عن طريق البريد الإليكتروني.

_ سوف يتم الاعلان عن كشوف المتقدمين لاحقا على الموقع الإليكتروني للشركة وكذلك مواعيد الاختبارات على الموقع لاحقا والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين او اختبار المتخلفين عن موعد الاختبار.

_ يلتزم المتقدم برفع الاوراق الاتية «سكنر» على الموقع الإليكتروني للشركة عند التقديم للوظيفة وهي أصل بطاقة الرقم القومى سارية الوجهين، وأصل المؤهل الدراسي، واصل الموقف من التجنيد من الوجهين، وأصل إيصال التوريد البنكي.