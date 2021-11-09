/660504/عضو-حقوق-النواب-تحصل-على-35-مليون-لمد-ودعم-خطوط-المياه-بسوهاج

أكدت النائبة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري بسوهاج أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على طلب تدعيم ومد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بقيمة 3.5 مليون جنية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن ذلك استجابة لطب تقدمت به لتخيف العبء عن كاهل الاهالي بدائرة سوهاج ومساعدتهم في الحصول على المياه النظيفة، وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالاهتمام بمشاكل المواطنين والعمل على حلها.

عضو حقوق النواب تحصل على 3.5 مليون لمد ودعم خطوط المياه بسوهاج

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اصدر تعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لتحديد موعد التنفيذ، وتسعى دائما لتلبية مطالب الاهالي وتوفير الخدمات المناسبة لهم.

على جانب أخر قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 5 كراسي متحركة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك في إطار مبادرة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الخاضعين للتأمين الصحي.

محافظ سوهاج يسلم 5 كراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، موجها بسرعة دمج بعض الحالات المتسربة من التعليم في مدارس التعليم المجتمعي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.