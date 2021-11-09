والدة شهيد نفرة بالبحيرة تطالب إطلاق اسم الشهيد علي مدرسة القرية «فيديو»

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ما بين حلم بالبقاء بين والأحياء وتخليدا لاسم بطل من أبطال الانتصارات والذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن، وبين إجراءات روتينية عقيمة حطمت هذا الحلم لأسرة بقرية أبوزينة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تريد إطلاق اسم الشهيد محمد ابراهيم جمعه سعفان، الذي استشهد متأثرا بإصابته أثناء قيامه بأداء واجبه الوطنى منذ ثلاث سنوات، علي مدرسة بقرية نفرة ، على الرغم من حصول أسرة الشهيد على جميع الموافقات التى تفيد بضرورة تغيير اسم المدرسة لاسم الشهيد والتى لم تتحرك حتى الآن.

والدة شهيد نفرة بالبحيرة تطالب إطلاق اسم الشهيد علي مدرسة نفرة

تروي ولدة الشهيد الحاجة حورية عبد الونيس الزيني، المقيمة بقرية أبوزينة تبع قرية نفرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ، والذى استشهد فى عام 2019 فى سبيل الوطن، تفاصيل المعاناة التى عاشتها الام لأكثر من ثلاثة اعوام كاملة منذ أن بدأ فى محاولة إطلاق اسم الشهيد على المدرسة التى تتواجد بالقرية تخليدا لاسمه وتتويجا لما قدم من تضحية فى سبيل الارتقاء بالوطن واستعادة الأرض.

وقالت ولدة الشهيد لـ دوت الخليج بدئنا بتقديم طلب إلى وزارة الدفاع بأن يتم إطلاق اسم الشهيد على مدرسة نفرة الابتدائيه بالقرية، وتم تحرير مذكرة شارحة إلى اللواء هشام عبدالغني عبدالعزيز آمنة، محافظ البحيرة ، بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة التوافق مع الطلب، وبالفعل جاء رد المحافظ البحيرة على تغيير اسم المدرسة إلى اسم الشهيد.

وتابعت ولدة الشهيد ، انه تم إنهاء جميع الإجراءات، من عدد من الجيهات المختصة، وأصدرت هيئة الابنية التعليمة قرارها بإطلاق أسم الشهيد على المدرسة، وأرسلت خطابا رسميا إلى الإدارة التعليمية دمنهور من أجل العمل والبدء فى التغيير لأسم المدرسة ومخاطبة المدرسة بهذا القرار، وتم ارسال خطاب بالموافقة من محافظ البحيرة وهيئة الأبنية التعليمية على التغيير حتى يتثنى البدء فى الإجراء، وحتي الان لم يتم تنفيذ اي قرار.

بالإضافة الي طلب اخر بشأن خط سير لسيارة سرفيس، داخل مدينة دمنهور تم موافقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علية، في سبيل توفير دخل ثابت لإسرة الشهيد لكي نتعايشو من خلالها، ولكن تم تبديل اسم الخط بخط اخر، غير الخط الذي تم موافقة المحافظ علية، ولم نتمكل من تشغيلة،.

مطالبين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة اصدار تعليماتة لجميع القيادات التنفيذية التي تعمل تحت قيادتة بسرعة إنهاء إجراءات إطلاق أسم الشهيد جندي محمد إبراهيم جمعة سعفان، علي مدرسة نفرة، وتغير خط سير السرفيس الذي تم الموافقة علية من قبل سيادتكم