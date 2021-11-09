/660509/الحاجة-باتعة-للرئيس-السيسي--جبر-بخاطري-إلهي-يجبر-بخاطره

فى لفتة إنسانية جديدة، واستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحاجة باتعة السيد إبراهيم الشنشوري، التي تقيم بإحد المنازل المتهالكة بقرية شبريس بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، لتوفير علاج وسكن ودخل شهري لها، وتوصل موقع دوت الخليج لمنزل الحاجه باتعة لمشركتها فرحتها بإستجابه الرئيس عبد الفتاح السيسي لها .

في البدايه أعربت الحاجة باتعة عن سعادتها عند سماع خبر استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير اوجه الرعاية الصحية لها وتوفير مسكن بديل لها تقيم فيه هي واسرتها.

وأشارت انه تم بالفعل اليوم التوصل معها وتم توفير كرسي متحرك وسرير بجميع مشتملاتة من ملايات وبطاطين، وصرف مواد غذائية متنوعة وشاملة تكفي لمدة شهرين.

وأضاف الحاجه باتعة انها سعيدة جدا بإستجابة الرئيس لها لانها تعاني من مرض السكر والضغط، بالإضافة الي الاصابة بجلطة منذ فترة طويلة ولا تستطيع توفير الأدوية اللازمة لغلو اسعارها.

الحاجة باتعة للرئيس السيسي : جبر بخاطري إلهي يجبر بخاطره

وأختتمت الحاجه باتعة كلامها قائلة: جبر بخاطري إلهي يجبر بخاطره ويعلى مراتبه عمل معايا اللي مفيش حد عمله مكنتش فاكره انه بيحبنا وبيخاف علينا قوي كده كنت عايشة فى حاله لا تسر عدو ولا حبيب وبفضل الله ثم استجابة الرئيس حالي اتغير خالص وبقيت عايشة والروح ردت فيا ربنا يفرحه زي ما فرحني.

وقال احمد العطار أحد جيران الحاجه باتعه واول من قام بنشر الاستغاثة، انه لم يكن يتوقع ان استغاثتها هتوصل للسيد الرئيس ولكن ربنا له ارادة رسالتها توصل.

مشيراً انه تم التواصل معنا اليوم من قبل المسؤولين بالمحافظة، وتم صرف 1000 جنيه من محافظة البحيرة، وتوفير وحدة سكنية بأرض الإرشاد بمدينة شبراخيت وسيتم نقلها للسكن الجديد، يوم الاربع القادم، وتم صرف كرسي متحرك وسرير بجميع مشتملاته مرتبة و 2 مفرش وطقم ملايات ولحاف فيبر و 3 بطانية.

بالإضافة إلى صرف مواد غذائية متنوعة وشاملة تكفي لمدة شهرين، وتم تسجيل حفيدتها المطلقة بوحدة الربدان التابعة لإدارة شبرا خيت لصرف مساعدة مطلقات وتم مساعدتها ببحث تكافل بمؤسسة التكافل بالبحيرة بمبلغ 400 جنيه شهرياً بداية من 1/11/2021، لافتة تم التنسيق مع مؤسسة صناع الخير لعمل العملية للأبن وتم توفير سيارة لنقلة إلى مركز النخبة بطنطا لإجراء الفحوصات والتشخيص اللازم له وتحديد ميعاد إجراء العملية الجراحية.