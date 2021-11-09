نائب محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمركز تلقي لقاح كورونا «صور»

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعه انتظام العمل بمركز تلقى لقاح كورونا المتنقل بمحطة قطارات المحافظة، بهدف التاكد من سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عادل معاذ، مدير الإدارة الصحية بالمنيا.

نائب محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمركز تلقي لقاح كورونا

وقال نائب المحافظ إن المحافظة قد طورت برنامجا لميكنة خطوات فني الإدخال لتسريع إجراءات التسجيل والتعيين والتأكيد والتطعيم وجعلها في خطوة واحدة، وبفترة زمنية لا تتعدى الـ 3 دقائق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بسرعة وتيسير تلقي أكبر عدد من المواطنين للقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك من خلال منافذ ومراكز الوحدات الثابتة والمتنقلة، حرصًا على صحتهم، ولحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

كما حرص نائب المحافظ، على فتح نقاش مع المواطنين المترددين علي محطة القطارات، مناشداً إياهم بسرعة الحصول على اللقاح لمن لم يحصل، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

هذا بناءا على التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، فقد تقرر عدم السماح بعد 15 نوفمبر الجاري، دخول أي موظف لم يتلقى لقاح فيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع وفي ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة .