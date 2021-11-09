/660516/محافظ-سوهاج-يسلم-40-ماكينة-وشنطة-في-حفل-خريجي-مشروع-تأهيل-الشباب

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، حفل خريجي مشروع تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي نظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، بالتعاون مع بنك تنمية المهارات، ومنظمة الهجرة الدولية، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور النائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائبة غادة الضبع، والنائبة مي مازن، أعضاء مجلس النواب، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، وسوزان عبد الرسول نائب مدير التنمية المجتمعية بجهاز المشروعات، وأحمد عبد العظيم نائب مدير بنك تنمية المهارات، وعدد من وكلاء الوزارات، والشباب من خريجي المشروع. هنأ محافظ سوهاج الشباب من خريجي المشروع، مؤكدا على أهمية التدريب والتأهيل في صقل المواهب، والحرف المختلفة، والعمل من خلال أسلوب ومرجعية علمية وعملية لتنمية المهارات والحصول على نتائج أفضل في مجال العمل.

محافظ سوهاج يسلم 40 ماكينة وشنطة في حفل خريجي مشروع تأهيل الشباب لسوق العمل

وقام المحافظ بتسليم عدد 14 ماكينة خياطة، و15 شنطة عدة سباكة، و11 شنطة عدة كهرباء للشباب المتميزين من خريجي المشروع، وذلك لمساعدتهم وتمكينهم من العمل في مجالات السباكة، والخياطة، والكهرباء بالقرى التي ينتمون إليها، والقرى المجاورة، كما قام بالتقاط عدد من الصور التذكارية مع الشباب.

وأشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات إلى أن مشروع تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل تم تنفيذه بالقرى المدرجة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة " في الفترة من ديسمبر 2020م، وحتى سبتمبر 2021م، حيث تم تدريب 203 من الشباب والفتيات من سن 18 وحتى 35 سنة، على حرف " السباكة، والخياطة، والكهرباء. "