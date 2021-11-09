/660503/عميد-طب-بني-سويفاستقبلنا-أكثر-من-300-الف-حالة-طوارئ-هذا-العام

أكد الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف أن قسم الاستقبال والطوارئ قد استقبل أكثر من 300 ألف حالة في خلال هذا العام وتم حجز أكثر من 15000 حالة بالأقسام الداخلية بالمستشفى في مختلف التخصصات الطبية المختلفة ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

واستقبلت العيادات أكثر من17 ألف حالة وتم حجز 4608 بالأقسام الداخلية بالمستشفى مع العلم انه تم البدء بالعمل بالعيادات الخارجية في 1/ 4 / 2021 بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

عميد طب بني سويف : استقبلنا أكثر من 300 الف حالة طوارئ هذا العام

وأضاف الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف انه قد تم إجراء أكثر من 11 ألف عملية جراحية خلال هذا العام في مختلف التخصصات ( جراحة عامة – جراحة تجميل – جراحة ذكورة – جراحة المسالك – جراحة العظام – جراحة الرمد – جراحة انف واذن – جراحة مخ وأعصاب– عمليات النسا والتوليد) .

وقد تم اجراء 1886 قسطرة قلبية منهم 380 حالة جلطات بالقلب و اجراء 1149 حالة منظار بوحدة المناظير المذيب للجلطات لمرضي يعانون من جلطات بالمخ بوحدة العصبية RTBA وكذلك تم حقن 60 مريضا بعقار وذلك لتقديم خدمة صحية جيدة والقضاء على قوائم الانتظار .