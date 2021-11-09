«برا المنهج»...فيلم ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الأولى

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أعلن المخرج عمرو سلامة موعد عرض فيلمه الجديد «برا المنهج» كفيلم ختام لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الذى من المقرر أن ينطلق فى دولة السعودية خلال الايام المقبلة.

دوت الخليج يرصد عرض فيلم ضمن مهرحان البحر الأحمر كعرض عالمي أول

وروج عمرو سلامة لفيلمه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ قال: “فيلم (برا المنهج) سيكون عرضه العالمي الأول كفيلم ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة السعودية، أول مهرجان سينمائي في السعودية، قبل أن يطرح في دور العرض في مصر والعالم العربي”.

وكان كشف عمرو محمود سلامة كواليس تجربته مع الفيلم الجديد «برا المنهج» مشيرا إلى أنه خرج من أعماق قلبه وذكرياته فضلا عن تأثير الفيلم في تكوينه كإنسان.

عمرو سلامة يكشف تجربته مع فليم برا المنهج

شارك عمرو سلامة الصورة الأولى من العمل والتي ظهر بها الفنان ماجد الكدواني في غرفة مظلمة مع طفل بإحدى الغرف، وكتب عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “"فيلم برا المنهج، أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج، كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام".

وتابع: “عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس، فيلم ذاتي وشخصي جدا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضا عام جدا حيث حاولنا جاهدا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية”.

قصة فيلم برا المنهج

وأضاف عمرو سلامة كاشفا عن قصة العمل: “الفيلم عن طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة حبث أن الفيلم في مراحله الأخيرة وسيطرح قريبا وأخبار أكثر عنه ستطرح قريبا".

أبطال فيلم برا المنهج

الفيلم من بطولة الطفل الموهوب جدا عمر شريف، والأساتذة ماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر والعديد من الأطفال ونجوم الشرف الكبار، والفيلم قصتي والسيناريو مشاركة بيني مع الكاتب والصديق خالد دياب وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة هو مسلسل " ما وراء الطبيعة"، المأخوذ من سلسلة روايات الكاتب أحمد خالد توفيق بنفس الاسم، ولعب بطولته أحمد أمين.