/660515/تكريم-ليلى-علوي-بـ-مهرجان-البحر-الأحمر-السينمائي

كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تكريم الفنانة المتألقة ليلى علوي في دورته الافتتاحية، التي ستقام فاعلياته من السادس وحتى 15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة.

دوت الخليج يرصد تكريم ليلى علوي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

و يكرّم المهرجان جاك لانج تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا. وقد شغل لانج منصب وزير الثقافة الفرنسي ووزير التعليم، ويشغل حالياً منصب رئيس معهد العالم العربي في فرنسا.

ليلى علوي تنعي أحمد خليل

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان الكبير أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا، ونشرت علوي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورتين لها مع الراحل، الأولى من مسلسلهما "حديث الصباح والمساء" عام 2001، والثانية من حوار جمعهما في برنامج "صاحبة السعادة" فبراير عام 2020.

وعلّقت: "تعجز الكلمات عن نعي ورثاء فنان عملت معاه عمل واحد من أهم أعمال العمر كله في حديث الصباح والمساء، كانت أول مرة بتعامل معاه لكن اكتشفت ممثل حقيقي صادق وعبقري وإنسان راقي جدا في تعاملاته.. حقيقي من أعظم الناس اللي اشتغلت معاهم، مش قادرة أصدق من كتر ما بحبه وبفتكر كل لحظة خير معاه".

أضافت: "رحمة الله على الفنان العظيم أحمد خليل وربنا يصبر زوجته الجميلة وأهله وأحبابه.. وداعا عطا المراكيبي.. أحلى عطا في حياتي".

عرض فيلم برا المنهج بمهرجان البحر الأحمر

هذا وأعلن المخرج عمرو سلامة موعد عرض فيلمه الجديد «برا المنهج» كفيلم ختام لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الذى من المقرر أن ينطلق فى دولة السعودية خلال الايام المقبلة.

وروج عمرو سلامة لفيلمه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ قال: “فيلم (برا المنهج) سيكون عرضه العالمي الأول كفيلم ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة السعودية، أول مهرجان سينمائي في السعودية، قبل أن يطرح في دور العرض في مصر والعالم العربي”.