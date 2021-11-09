محمد الحسينى يكشف عن بشرى سارة لأهالى بولاق الدكرور.. ويوجه رسالة شكر لوزير الداخلية «فيديو»

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قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء بمساعدة وزارة الداخلية من إقامة مجمع شرطة ببولاق الدكرور على مساحة 8400 متر وانشاء قسم للمرور يحتوي على كافة الخدمات المرورية التي تخدم أهالي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة.

دوت الخليج

وأضاف النائب محمد الحسيني في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ان هذه النتائج تأتي نتيجة الجهود المتواصلة على مدار 6 سنوات متواصلة، متطرقا إلى استغلال أرض الاصلاح الزراعي، موجها الشكر إلى لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، والتي كان لها دور كبير وتعاون مثمر مع الحكومة نتج عنها تحقيق الأهداف على الأرض.

الحفاظ على أرض الاصلاح الزراعي

ووجه شكر النائب محمد الحسيني الشكر لأعضاء للحكومة والتس ساهمت جهودها في الحفاظ على ارض الاصلاح الزراعي من العصابة المفترية، موضحا انه تم انشاء قسم شرطة على مساحة 8400 متر عليها بالإضافة إلى انشاء مجمع مدارس.

ولفت الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى ضرورة انشاء وحدة محلية جديدة ببولاق الدكرور، نظرا لحاجة الأهالي لها.

استرداد 4 قطع اراضي من الأصلاح الزراعي

ووجه الحسيني الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لدوره الكبير في استرداد 4 قطع اراضي من الأصلاح الزراعي واستغلالهم في عمل مشروعات خدمية لأهالي بولاق الدكرور.

واكمل النائب محمد الحسيني أن الحكومة والبرلمان يعملون جانب إلى جانب، منأجل تحقيق هدف واحد، وهو مصلحة المواطن.